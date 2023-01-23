İtalyan derbisinde kazanan çıkmadı

talyan teknik adamlar Francesco Farioli'nin başında olduğu Alanyaspor ile Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük,6. dakikada Akdeniz ekibi,Devreyi üstünlükle geçen Alanyaspor'un ikinci yarıda gardı düştü. Pirlo'nun direktiflerini iyi uygulayan Karagümrük,Ardından 79'da bir kez daha sahneye çıkan İtalyan yıldız, üstünlüğü getirdi. Alanya,skoru tayin etti. K.Gümrük son 3 maçından da eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.