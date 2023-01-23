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Giriş Tarihi: 23.1.2023

İtalyan derbisinde kazanan çıkmadı

İtalyan derbisinde kazanan çıkmadı

Farioli’nin takımı Alanyaspor ile Pirlo’nun ekibi Karagümrük, karşılıklı gollerin atıldığı maçta sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı

İtalyan teknik adamlar Francesco Farioli'nin başında olduğu Alanyaspor ile Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük, gol düellosunda 2-2 berabere kaldı. 6. dakikada Akdeniz ekibi, Umut Güneş'in füzesiyle perdeyi açtı: 1-0. Devreyi üstünlükle geçen Alanyaspor'un ikinci yarıda gardı düştü. Pirlo'nun direktiflerini iyi uygulayan Karagümrük, önce 59. dakikada Borini ile eşitliği yakaladı. Ardından 79'da bir kez daha sahneye çıkan İtalyan yıldız, üstünlüğü getirdi. Alanya, 83'te Cavaleiro'nun vuruşuyla beraberliği bulup skoru tayin etti. K.Gümrük son 3 maçından da eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.

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İtalyan derbisinde kazanan çıkmadı
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