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Giriş Tarihi: 23.1.2023 19:02 Son Güncelleme: 23.1.2023 19:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin rakibi Ümraniyespor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin rakibi Ümraniyespor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanına gidiyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Ümraniyespor karşısında 3 puanı kapmanın peşinde. Saat 20.00’de başlayan zorlu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Oğuz, Kartal Kayra, Onur, Adel, Umut.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.

Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

TEK EKSİK JOAO PEDRO

Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.

SINIRDA 6 İSİM

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin rakibi Ümraniyespor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...
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