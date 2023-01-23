Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin rakibi Ümraniyespor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Oğuz, Kartal Kayra, Onur, Adel, Umut.
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.
Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.
TEK EKSİK JOAO PEDRO
Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.
SINIRDA 6 İSİM
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.