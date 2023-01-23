Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Bakasetas'tan transfer açıklaması!
Giriş Tarihi: 23.1.2023 10:39 Son Güncelleme: 23.1.2023 10:47

Son dakika Trabzonspor haberi: Bakasetas'tan transfer açıklaması!

Son dakika Trabzonspor haberi: Bakasetas’tan transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Yunan oyuncu Bakasetas, açıklamalarda bulundu. Takımdaki durumu ve transfer söylemlerine ilişkin soru üzerine de Bakasetas, "Bununla ilgili bir durum yok; 1,5 yıllık bir sözleşmem var. Giydiğim formaya ve kulübüme saygı duyuyorum. Burada mutluyum" cevabını verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Yunan oyuncu Bakasetas, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "3 puan aldık. İsteğimiz de buydu; bunu devam ettirmeliyiz. Eğer zirveye yaklaşmak istiyorsak peş peşe galibiyetler almalıyız. Bugün kalitemizi ortaya koyduk. Galibiyetlerle puan kayıplarını telefi ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Takımdaki durumu ve transfer söylemlerine ilişkin soru üzerine de Bakasetas, "Bununla ilgili bir durum yok; 1,5 yıllık bir sözleşmem var. Giydiğim formaya ve kulübüme saygı duyuyorum. Burada mutluyum" cevabını verdi

EN ÇOK OKUNANLAR

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı Türkiye'yi ayağa kaldıdı! Nefret suçuna karşı tek ses, tek yürek
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
Genç akademisyen Dr. Yasemin Kübra Akyel SABAH'a konuştu: ‘Aziz hoca haftanın 7 günü çalışıyor’
6'lı masada laf var aday yok! 11 toplantı sıfır gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Bakasetas'tan transfer açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA