Tottenham’ın transferdeki hedefi Nicolo Zaniolo

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü Spezia ile oynanan karşılaşma sonrası Zaniolo transferiyle ilgili sorulan soruya, "Zaniolo gitmek istediğini söyledi ama bu ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bunu söylüyorum çünkü o önemli bir oyuncu ve transfer piyasasında önemli bir değeri var. Masaya gelen teklifler ne kendisine ne de kulübe yakışmıyor. Bu yüzden şubatta burada olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Zaniolo, bu sezon tüm kulvarlarda Roma formasıyla 17 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist katkısı sağladı.