Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tottenham'ın transferdeki hedefi Nicolo Zaniolo
Giriş Tarihi: 23.1.2023 16:26

Tottenham'ın transferdeki hedefi Nicolo Zaniolo

İHA
Tottenham’ın transferdeki hedefi Nicolo Zaniolo

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın hedefinde, Roma'nın 23 yaşındaki futbolcusu Nicolo Zaniolo var. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Tottenham, Zaniolo için şartlarını zorlayacak. Jose Mourinho, öğrencisi Zaniolo'nun transferi hakkında da açıklama yaptı.

Tottenham, devre arası transfer dönemi sona ermeden Zaniolo'yu renklerine bağlamak için İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelerine devam ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham ile Roma'nın, Zaniolo için görüşmelerde 30 milyon Euro civarında bir rakama anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı.

İKİ KULÜP ARASINDAKİ TEK AYRIŞMA NOKTASI...

İki kulübün ayrıştığı nokta ise Roma, Zaniolo'nun transferinin öncelikle belli bir miktar bedelle sezon sonuna kadar kiralık, sonrası için de zorunlu satın almayla gerçekleşmesini istiyor. Tottenham tarafı, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırlarsa aktif hale gelebilecek bir maddeyi sözleşmeye dahil etmek, aksi durumda ise maddenin zorunlu değil, isteğe bağlı olmasını talep ediyor.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazar günü Spezia ile oynanan karşılaşma sonrası Zaniolo transferiyle ilgili sorulan soruya, "Zaniolo gitmek istediğini söyledi ama bu ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bunu söylüyorum çünkü o önemli bir oyuncu ve transfer piyasasında önemli bir değeri var. Masaya gelen teklifler ne kendisine ne de kulübe yakışmıyor. Bu yüzden şubatta burada olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Zaniolo, bu sezon tüm kulvarlarda Roma formasıyla 17 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist katkısı sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Son dakika | Akşener'den 6'lı masayı karıştıracak kurnazlık; Devleti ben yöneteyim, siz kenarda olun
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
CHP'de kriz büyüyor...İmamoğlu'na şok gönderme!
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım
Maçaları sıkarsa
Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı Türkiye'yi ayağa kaldıdı! Nefret suçuna karşı tek ses, tek yürek
ARKADAŞINA GÖNDER
Tottenham'ın transferdeki hedefi Nicolo Zaniolo
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA