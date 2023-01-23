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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:42 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:44

Trabzonspor evinde bambaşka oynuyor! Karadeniz ekibi iç sahada...

İHA
Trabzonspor evinde bambaşka oynuyor! Karadeniz ekibi iç sahada...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, evinde topladığı puanlarla ligde zirve yarışına tutundu. Bordo-mavililer iç sahada elde ettiği 24 puanla bu alanda ilk sırada yer aldı.

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iç sahada farkı, dış sahada farklı bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Trabzonspor, topladığı 35 puanla averajla Beşiktaş'ın ardından 6. sırada yer aldı.

EVİNDEKİ SERİYİ BOZMADI
Evinde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, söz konusu mücadelenin ardından sahasında kaybetmedi. Trabzon'da 35 maçtır yenilmeyen Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 23 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

İÇ SAHA LİDERİ
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu sezon evinde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. 17 gol atıp, filelerinde 4 gol gören Trabzonspor, 24 puanla sahasında en çok puan toplayan takım konumunda yer aldı.

DEPLASMANDA KAYIP
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 13 kez sarsıp, 21 gol yiyen bordo-mavililer, 11 puanla, dış saha sıralamasında ise 7. basamakta bulunuyor.

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Trabzonspor evinde bambaşka oynuyor! Karadeniz ekibi iç sahada...
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