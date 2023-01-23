Trabzonspor sahasında en farklı galibiyetini aldı! SABAH Spor’un usta kalemleri maçı yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi.

Akyazı'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0'lık sonuçla kazandı. Müsabakada bordo-mavili takımın gollerini; Yusuf Yazıcı, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet attı. Trabzonspor, bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 35'e yükseltirken İstanbulspor 15 puanda kaldı.

Ligde üst üste 2. maçını kazanan Trabzonspor''un galibiyetini değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, maçı yorumladı.

İŞTE YAZARLARIN GÖRÜŞLERİ;

BÜLENT TİMURLENK: AVCI'NIN ADALETİ

Galatasaray'ın 9, Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın 4 maçlık galibiyet serileri yakaladığı ligde son şampiyonun iki maçtan daha fazla bir seri yakalayamamış olması zirveyle olan 10 puanın da oyun kırılganlığının da belgesiydi. Kupada Ümraniye maçında iki gol atan Yusuf Yazıcı'nın dün forma bulması, Abdullah Avcı'nın adaleti. Rotasyonda kulübede kalan Hugo ve Trezeguet'nin yanı sıra haftalardır forma bulmakta zorlanan Hamsik'in de dün gece skor garanti olduktan sonra oyuna girmesi Trabzonspor'un kadro derinliğinin hakkını verdiğinin ispatı. İstanbulspor karşısında ilk yarım saatte set hücumlarında topu sürekli çeviren ve geçiş hücumu yememek için garanti pasla oynayan bordomavililer, ceza sahasına sızmakta eksik kalınca ve şut atmayı da unutunca Fatih Tekke'nin takımı için işler yolunda gidiyordu. Elinde Topalli, Ethemi ve Eze olan Tekke'nin, kalan oyuncuları maalesef bu ligde sırıtıyor. Sıkışan oyunu serbest vuruş organizasyonunda Yusuf'un golüyle aşan Trabzonspor, ikinci yarının başında çok iyi çalışılmış bir serbest vuruş şablonunu sahaya resmetti ve ardından Bakasetas en iyi yaptığı şeyi yapıp tabelayı 3-0'a getirdiğinde dakika 51'di ve maç orada bitti. Yusuf Yazıcı'nın çıkışı, Bakasetas'ın kalitesi, Hatay deplasmanı ve ara haftada içerideki Antalya maçları öncesinde Trabzonspor'a 3 maçlık bir galibiyet serisi vadediyor. Bunu başarırlarsa sezonun en zorlu deplasmanına gidecekler ve Galatasaray sınavı yarıştaki şanslarını belirleyecek.

İSKENDER GÜNEN: ARTIK KENDİLERİNE GÜVENİYORLAR

Bir gerçeği tespit etmek gerek. İki takım arasında bireysel anlamda ve oyun anlayışı olarak büyük farklar var. İlk yarı Yusuf Yazıcı'nın duran toptan attığı golden başka üretkenlik sorunu yaşandığı da bir gerçek. İstanbulspor oyunu kendi alanında kabul eden ama hücumda hiçbir etkinliği olmayan bir takım. Bir de çok adamla savunma yapmasına rağmen öylesine yetersizlikleri var ki eğer Trabzosporlu oyuncuların ilk yarıda final pası ya da bireysel becerileri daha iyi olsa farkı ilk 45 dakikada yakalayabilirlerdi. İkinci yarı ise aradaki oyuncu kalitesi öne çıktı ve goller ardı ardına geldi. Dünkü alınan sonucu doğal karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Alınan 3 puan oyuncuların kendilerine olan güvenlerini ve bundan sonraki maçlar için motivasyonlarını üst düzeye çıkarması açısından önemli. Unutulmaması gereken en önemli olgu ise kendi sahanızda rakip kim olursa olsun ortaya koyduğunuz performans ve aldığınız sonuçlardır. Geçen yılki istikrar ise deplasmanlarda ortaya koyduğu oyun ve sonuçlardı. Bu maçta alınan farklı bir sonuç olsa da rakibin gerek savunma gerek hücum yetersizliğini göz önünde bulundurmak daha gerçekçi bir yorum olur. Bundan sonraki haftalar için her ne kadar moral kondisyonununuz daha üst düzeye çıkarsa da böyle farklı sonuçların olduğu maçlarda bile eksikleri görmek daha gerçekçi çözümler üretmemize yardımcı olur. Kupa maçından sonra Yusuf Yazıcı'nın bu maçta da golle buluşması büyük değer taşıyor.