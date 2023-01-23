Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu
Giriş Tarihi: 23.1.2023 13:04 Son Güncelleme: 23.1.2023 13:12

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu

İHA
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Ümraniyespor - Fenerbahçe mücadelesinin VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Konyaspor - MKE Ankaragücü maçının VAR hakemi ise Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Fenerbahçe, saat 20.00'de Ümraniyespor'a konuk olacak. Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Bitigen'in yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na, AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Samet Çavuş eşlik edecek.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ KARŞILAŞMASININ VAR'I EMRE MALOK
Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında Konyaspor evinde saat 20.00'de Ankaragücü ile karşılaşacak. Müsabakada Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Maçın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Alper Ulusoy eşlik edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım
CHP'de kriz büyüyor...İmamoğlu'na şok gönderme!
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı Türkiye'yi ayağa kaldıdı! Nefret suçuna karşı tek ses, tek yürek
Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu! Dünyada 5. Türkiye'de 1. sırada
Maçaları sıkarsa
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA