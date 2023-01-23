Yiğido’yu tecrübe uçurdu

Ligde düşme hattında yer alan Sivasspor, Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek Hatayspor'un bay geçtiği haftada rahat bir nefes aldı. 3 maç sonra galibiyete uzanan Yiğidolar, 17.dakikada 37 yaşındaki forveti MustaphaYatabare'nin kafasıyla perdeyiaçtı. Devreyi önde bitiren Sivas, dakikalar 48'i gösterdiğindebu kez 35 yaşındakiCaner Osmanpaşa'nın kafavuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Gaziantep, Mustafa'nın golüyle umutlandı: 2-1. Ancak ilerleyen dakikalar sonuç getirmedi. G.Antep'in kazanamama serisi 9 maça çıktı.
Bulut'a istifa çağrısı KÖTÜ gidişatını sürdüren Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut için taraftarlar 'istifa' tezahüratında bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında "Futboldabunlar yaşanabiliyor. İyigelip farklı şekilde deayrılabiliyorsunuz" dedi.