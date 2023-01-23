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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Yiğido’yu tecrübe uçurdu

Yiğido’yu tecrübe uçurdu
Ligde düşme hattında yer alan Sivasspor, Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek Hatayspor'un bay geçtiği haftada rahat bir nefes aldı. 3 maç sonra galibiyete uzanan Yiğidolar, 17. dakikada 37 yaşındaki forveti Mustapha Yatabare'nin kafasıyla perdeyi açtı. Devreyi önde bitiren Sivas, dakikalar 48'i gösterdiğinde bu kez 35 yaşındaki Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Gaziantep, Mustafa'nın golüyle umutlandı: 2-1. Ancak ilerleyen dakikalar sonuç getirmedi. G.Antep'in kazanamama serisi 9 maça çıktı.

Bulut'a istifa çağrısı
KÖTÜ gidişatını sürdüren Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut için taraftarlar 'istifa' tezahüratında bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında "Futbolda bunlar yaşanabiliyor. İyi gelip farklı şekilde de ayrılabiliyorsunuz" dedi.

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Yiğido’yu tecrübe uçurdu
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