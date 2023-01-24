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Giriş Tarihi: 25.1.2023 00:01

Altay Bayındır'dan iddialı paylaşım!

Altay Bayındır’dan iddialı paylaşım!

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Milli file bekçisi, paylaşımında, "Sezonun bu döneminde kazanarak devam etmek çok önemli. Hocamızın liderliği, hepimizin çabası ve özverisi ile sonuna kadar gideceğimize gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'ın açıklamasının tam metni şu şekilde;

"Hayat bazen her istediğimizi, her zaman bize vermeyebilir. Verilen emeğin karşılığını almak, bazen düşündüğümüzden de zor olabilir. Bunun sonucunda zor zamanlar gelir; zor zamanlar ise sabır, kararlılık ve inandığın şey için daha çok çalışmayı gerektirir. Kendimden emin olduğum üç şey var; hırsım, kararlılığım ve çalışma azmim.

Çalışmaya, gelişmeye ve daha iyi olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Camiamın, taraftarlarımızın bana inancına güvenim tam.

Sezonun bu döneminde kazanarak devam etmek çok önemli. Hocamızın liderliği, hepimizin çabası ve özverisi ile sonuna kadar gideceğimize gönülden inanıyorum. Taraftarımızın desteği ile, pes etmeden, sonuna kadar Fenerbahçe!"

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Altay Bayındır'dan iddialı paylaşım!
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