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Giriş Tarihi: 24.1.2023 16:01 Son Güncelleme: 24.1.2023 16:04

Beşiktaş’ta Ghezzal kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı

DHA
Beşiktaş’ta Ghezzal kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında cuma günü sahasında Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvetlendirme çalışmalarıyla devam eden antrenmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

JOSEF VE SAISS YOK, GHEZZAL TAKIMLA ÇALIŞTI
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Romain Saiss antrenmanda yer almadı. Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal ise kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Beşiktaş’ta Ghezzal kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı
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