Fatih Terim en iyilerin seçileceği jüride yer aldı!

İngiliz gazetesi The Guardian, "Yılın en iyi 100 erkek futbolcusu" listesini belirlemek amacıyla kurulan yeni jüri için adayları belirledi. Her sene yapılan oylama için yüzlerce isimden oluşturulan jüri oy kullanacak.
Türkiye'den jüride yer alan ve oy kullanacak 3 isim yer aldı. Fatih Terim ve gazeteciler Eğur Meleke ve Emre Sarıgül jüride yer alan isimler.
The Guardian, jüriyi duyuran kapak fotoğrafında Fatih Terim, Maicon ve Patrik Andersson'a yer verdi. Guardian, jüriye giren kişilere herhangi bir ödeme yapılmadığını da yazdı. Oylamaların gizli olacağı ifade edildi.
LİSTEYE GİRMENİN ŞARTI EN AZ 5 JÜRİ OYU
Bir oyuncunun listeye girebilmesi için en az beş jüriden oy alması gerekiyordu.Oyuncular puanlamada aynı seviyedeyse, verilen bireysel oyların sayısı eşitliği bozmak için kullanılır. Bireysel oy dökümü, tam liste açıklandığında yayınlanacaktır.