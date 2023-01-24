Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Harry Kane, Jimmy Greaves’in rekorunu egale etti! 266 gole...
Giriş Tarihi: 24.1.2023 12:38 Son Güncelleme: 24.1.2023 12:39

Harry Kane, Jimmy Greaves’in rekorunu egale etti! 266 gole...

İHA
Harry Kane, Jimmy Greaves’in rekorunu egale etti! 266 gole...

İngiltere Premier Lig’de Tottenham forması giyen Harry Kane, ligde 266 gole ulaşarak Jimmy Greaves’in 'kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu' rekorunu egale etti.

Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham, deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geldi. Tottenham'ın 1-0 kazandığı maçın tek golü 45. dakikada Harry Kane'den geldi.

Tottenham formasıyla ligde toplamda 415 maçta 266 gole ulaşan Kane, böylelikle kulüp efsanesi Jimmy Greaves'in 'kulüp tarihinin en golcü oyuncusu' unvanına da ortak oldu.

Greaves, 379 müsabakada bu başarıyı elde etmişti. Önümüzdeki hafta Harry Kane, Manchester City ile oynanacak karşılaşmada gol atması halinde ise Tottenham tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR
İngiliz oyuncu, ligde geçtiğimiz sezonu 37 maçta 17 gol, 9 asistle tamamlamıştı. Kane, bu sezon ise şimdiden 21 mücadelede 16 gole ulaştı. Ayrıca başarılı futbolcu, Şampiyonlar Lig'inde 6 müsabakada 1 gol 2 asist, İngiltere FA Cup'ta ise 1 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı.

Harry Kane, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da İngiltere formasıyla 2 gole atarak, bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda toplamda 35 maçta 20 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: NATO konusunda bizden destek yok!
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
Aday olması artık zor
'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'da hangi metro hatları açılacak?
EYT’liler önce e-devlet’e girmeli!
Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! 'Karne hediyesi et' yalanında anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler
CHP’li Başkandan skandal paylaşım! Lozan Antlaşmasına aykırı ifadeler: Tepkiler gelince sildi
Mahmut Övür yazdı: Bu pazarlığın bedeli çok ağır olacak! Akşener çıtayı daha da yükseltti ve...
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Harry Kane, Jimmy Greaves’in rekorunu egale etti! 266 gole...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA