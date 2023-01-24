Rachid Ghezzal takıma dönmek için sabırsızlanıyor! Ayağından olduğu ameliyat...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal sahalara dönüş için sabırsızlanıyor… 30 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönmüş ancak 3 karşılaşmada forma giyip yeniden ayak tabanında problemle karşılaşınca ameliyat masasına yatmıştı. Son maçına 16 Ekim'de Trabzonspor karşısında çıkan Cezayirli yıldız, 3 ayı aşkın süredir sahalardan uzak. Bu dönemde topa dokunmasına bile izin verilmeyen tecrübeli oyuncu, futbolu çok özledi. Bir an önce arkadaşlarına katılmak isteyen Ghezzal'ın hasreti öyle büyüdü ki bu hafta kenarda kalmaya dayanamadı.Kayserispor maçından bir gün önce Ümraniye'de yapılan son idman esnasında saha kenarında koşu ve fitness çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcunun, çalışmanın son bölümünde daha fazla kendini tutamadığı ortaya çıktı. Teknik ekip ve sağlık ekibinden birkaç dakika da olsa antrenmana katılabilmek için izin isteyen başarılı orta sahanın, onayı alınca kendini hemen sahaya attığı ve 5'e 2 pas çalışması yapan arkadaşlarına dahil olarak 3 aylık aranın ardından ilk kez topa vurduğu kaydedildi.Rachid Ghezzal'ın takımla tam çalışmaya geçmesine kısa süre kaldığı, 10 gün içinde arkadaşlarına dahil olacağı öğrenildi. Şubat ayının ikinci haftasında da kadroya alınması beklenen tecrübeli oyuncuya, teknik direktör Şenol Güneş yeni transfer gözüyle bakıyor.Beşiktaş, 3 gün önce İstanbul'a getirip Kayseri'de formayı giydirdiği yeni transferi Vincent Aboubakar için bugün özel imza töreni düzenliyor. Saat 13.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonla basın önüne çıkacak olan Kamerunlu golcü ile bir yılı opsiyonlu 3.5 yıllık anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki futbolcuya, 1 milyon 140 bin Euro imza parası ve yarım sezon için 1 milyon 555 bin Euro, kalan sezonlar için sezon başına net 3 milyon 110 bin Euro garanti ücrete ek olarak maç başına 12 bin Euro ödenecek.