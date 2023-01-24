Şenol Güneş’ten transfer sözleri! Kaan Ayhan...

ABOUBAKAR: "BU HAİNLİK OLUR"

Menajerinin Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, "Ben Fenerbahçe, Galatasaray ya da Başakşehir'e gitmek için Beşiktaş'tan ayrılmam. Bu hainlik olur. Burası benim için çok önemli. Diğer takımlara saygı duyuyorum ama bu benim için söz konusu bile olamaz. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım" dedi.

"BAŞKA YERLERDEN TEKLİFLER OLDU"



Transfer döneminde başka takımlardan da teklif aldığını aktaran Kamerunlu futbolcu, "Ben zaten Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlattım. Buradan ayrılırken de son kez kalbim hep açık, bir gün geri dönebilecek şekilde ayrılmıştım. Premier Lig'den ve başka yerlerden teklifler oldu ama burayı tanıyorum. O yüzden burada daha da başarılı olabileceğimi bildiğim için, daha çok katkı sağlayacağımı bildiğim için Beşiktaş'a geldim" dedi.