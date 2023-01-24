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Giriş Tarihi: 24.1.2023 15:55

Şenol Güneş'ten transfer sözleri! Kaan Ayhan...

AA
Şenol Güneş’ten transfer sözleri! Kaan Ayhan...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 27 Ocak Cuma günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenmanda soruları yanıtlayarak transfer konusunda açıklama yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yarım saatlik bölümü basına açık olan idmana ısınma çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, kuvvetlendirme idmanları sonrasında iki gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Romain Saiss ve Josef de Souza antrenmanda yer almazken, tedavisi nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte kontrollü olarak çalışmalara başladı. Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

"TRANSFER İŞİNE BEN BAKMIYORUM"

Şenol Güneş: "Transfer işine ben bakmıyorum. Ben idman işine bakıyorum. Kaan'ı da ben de gazeteden okuyorum. Kimlerin olacağını bilmiyoruz. Bizim gündemimizde antrenman var."

GHEZZAL NE ZAMAN DÖNECEK?

Şenol Güneş: ''Ghezzal'ın öncelikle sağlığı önemli. Ne zaman iyi olursa o zaman oynayacak. Keşke cuma günü kadroda olsa ama şu anda mümkün değil. Aceleci olmayacağız. Josef ile onun durumunu takip edeceğiz.''

ABOUBAKAR: "BU HAİNLİK OLUR"

Menajerinin Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayan Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, "Ben Fenerbahçe, Galatasaray ya da Başakşehir'e gitmek için Beşiktaş'tan ayrılmam. Bu hainlik olur. Burası benim için çok önemli. Diğer takımlara saygı duyuyorum ama bu benim için söz konusu bile olamaz. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım" dedi.

"BAŞKA YERLERDEN TEKLİFLER OLDU"

Transfer döneminde başka takımlardan da teklif aldığını aktaran Kamerunlu futbolcu, "Ben zaten Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlattım. Buradan ayrılırken de son kez kalbim hep açık, bir gün geri dönebilecek şekilde ayrılmıştım. Premier Lig'den ve başka yerlerden teklifler oldu ama burayı tanıyorum. O yüzden burada daha da başarılı olabileceğimi bildiğim için, daha çok katkı sağlayacağımı bildiğim için Beşiktaş'a geldim" dedi.

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Şenol Güneş'ten transfer sözleri! Kaan Ayhan...
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