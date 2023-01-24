Son dakika haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç’a yanıt verdi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden paylaştığı bir açıklamada, "Şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum: Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa, attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız, tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" ifadeleri ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e bir davette bulundu.

Bunun üzerine Dursun Özbek, konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı ekibin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak Ali Koç'a cevap verdi. Dursun Özbek, açıklamasında, "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda "Herkes için adalet" arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız. Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek ve değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.