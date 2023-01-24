Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, bugün çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün yapılan kura sonucunda belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu olan Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. A Spor'da canlı yayınlanan kura çekiminde TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri de yer aldı.