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Giriş Tarihi: 24.1.2023 13:05 Son Güncelleme: 24.1.2023 13:05

Umut Nayir'in golleri Ümraniyespor'a çare olmadı! 7 gol 2 asist...

İHA
Umut Nayir’in golleri Ümraniyespor’a çare olmadı! 7 gol 2 asist...

Spor Toto Süper Lig'de ortaya koyduğu 7 gol, 2 asistlik performansla Ümraniyespor'un en skorer ismi olan Umut Nayir'in golleri kırmızı-beyazlılara çare olmadı. İstanbul temsilcisi, Umut'un rakip fileleri sarstığı 6 karşılaşmanın sadece 1'inden galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Ümraniye temsilcisinin tek golü 78. dakikada Umut Nayir'den geldi. Umut, böylece ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu. 2 de asistli bulunan 29 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlıların en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.

Ancak Umut'un bu performansı da Ümraniyespor'un kötü gidişine çare olamadı. Umut Nayir; ligde Kayserispor, Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor (2), Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Kırmızı-beyazlı takım ise söz konusu mücadelelerde sadece Alanyaspor'a karşı galip geldi.

Kayserispor ve Hatayspor'la berabere kalan Ümraniyespor; Karagümrük, Başakşehir ile Fenerbahçe'ye de kaybetti.

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Umut Nayir'in golleri Ümraniyespor'a çare olmadı! 7 gol 2 asist...
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