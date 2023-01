Yusuf Yazıcı performansı ile eski günlere dönüş sinyalini verdi! Sezon başında...

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sevinci yaşanıyor. Sezon başında 1 sezon için kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalmıştı. Eski performansını özleten Yazıcı, sık sık eleştirilerin odağındaki isim oluyordu. Ancak yetenekli futbolcu son iki maçında ortaya koyduğu futbolla adeta küllerinden doğdu. İlk önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta sahaya sonradan girip 2 gol attı, tur kapısını açtı.Ardından ligdeki İstanbulspor maçında da 11'de başlayıp golünü attı. Ligde 7 maç aradan sonra as kadroda forma şansı bulan Yusuf Yazıcı, fırsatını iyi kullandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son dönemlerde iyi çalıştığını söylediği oyuncu, Trezeguet'yi kesip formayı alırken sık sık gol pozisyonu aradı. Takımına önemli katkı sağlayan Yusuf'un önümüzdeki haftalarda da ilk 11'in değişmezlerinden olması bekleniyor.Geçmişten ders almalıYusuf Yazıcı'nın kalitesi belli. Oyun görüşü, top tekniği son derece olumlu. Ayrıca da golcü özelliği var. Hep aynı şeyi söylüyorum; ne kadar kaliteli bir futbolcu da olsan günümüz futbolunda fizik gücü çok önemli. Kendine iyi bakacaksın, idmanlarda çok çalışacaksın. Yusuf'un düşüşe girmesinin en önemli nedeni budur. Zaten fizik güç eksikliğinin sıkıntısını zihinsel olarak da yaşadığından takımı farklı galipken rakibine kırmızı kartı gerektiren bir harekette bulundu. Benim her zamanki temennilerim aynı. Yetenekli oyuncuların geçmişlerinden ders almaları ve takımlarına katkı vermeleri…Trabzonspor kucak açtıBakasetas varken, Bardhi ve Umut Bozok imza atmışken, Yusuf Yazıcı, Avcı için bir ihtiyaç değildi.Yeteneğini tartışmaya gerek yok. Birden fazla mevki özelliği olan, 20'li yaşların ortalarında bir büyük yetenek.diye eline ayağına dolananlardan kurtulur ve kendini futbola verirse Trabzonspor, bir yıl kontratı kalan evladınıaltında kadrosuna katabilir. Kupada Ümraniye maçındaki golleri, İstanbulspor maçında tabelayı açmış olması onu kendine getirmiştir. Djaniny ve Bardhi gibi isimlerin yetersiz olduğu ortada. Yusuf bu fırsatı inşallah tepmez.Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Peres, yeniden sözleşmesinin aktif edilmesi ile birlikte sahalara da döndü. 32 yaşındaki sağ bek, takımın her geçen gün daha da iyiye gideceğini söylerken kulüp olarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olduklarına vurgu yaptı. Deneyimli isim, seri galibiyetlerle birlikte morallerinin de yerine geleceğini belirtip "Bu yarışta biz de varız" dedi.Ofansif orta saha bölgesinden merkez orta saha pozisyonuna geçiş yapan Abdülkadir Ömür, bitmek bilmeyen enerjisi ile takımın son haftalardaki parlayan ismi olmayı başardı. İstanbulspor maçında yüzde 96 pas isabeti sağlayan Abdülkadir, ofansif orta saha ve sağ kanat olarak başladığı sezonda merkez orta saha bölgesinde adeta yeniden doğdu. Trabzonspor kariyerinde 8. sezonunu geçiren oyuncu, geride ise 180 maç bıraktı...