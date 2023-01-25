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Giriş Tarihi: 25.1.2023 11:44

Gökhan Ünal: Altınordu düşmeyecek

İHA
Gökhan Ünal: Altınordu düşmeyecek

Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, takımının mevcut durumunu değerlendirerek, "Bu kulüp düşmeyecek, o potadan çıkacak ve tekrar yukarı sıralara tırmanacak. Çünkü aklımın ucundan bile bu takımın düşmesi geçmiyor" dedi.

Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Spor Toto 1. Lig'de yer alan takımının durumunu değerlendirdi. Oyuncularının özgüven sorunu yaşadığını söyleyen Ünal, bu kaybı tekrar geri getirmek için çaba sarf ettiklerini de dile getirdi.

Gökhan Ünal, "Buradaki çocukların hepsi yetenekli oyuncular, sadece biraz özgüven kaybı yaşıyorlardı. Ben ilk olarak onların özgüvenini yerine getirmeyi denedim. Bunda da şu ana kadar başarılı olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"EVİMİZDE OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARDA PUAN KAYBI İSTEMİYORUM"
İç sahada oynadıkları maçlarda puan kaybı yaşamak istemediklerini belirten Ünal, "Buradaki çocukların hepsi yetenekli oyuncular, sadece biraz özgüven kaybı yaşıyorlardı. Ben ilk olarak onların özgüvenini yerine getirmeyi denedim. Bunda da şu ana kadar başarılı olduğumu düşünüyorum. Oynadıkça daha da iyi olacaklar. Üç maçlık periyotta bana verdikleri tepkiler çok iyi. Sakarya maçını kazanabilirdik ama küçük noktalardan dolayı karşılaşmayı kaybettik. Önemli değil, daha 16 maçımız var. Bu hafta Bolu ile oynayacağız. Bu maçta da istek ve arzuyla karşılaşmaya başlayıp, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Zaten evimizde oynayacağız, ben özellikle evimizde oynayacağımız maçlarda puan kaybı istemiyorum. Bunu oyuncularıma da söyledim, onlarda bunu kabul ediyor. Bolu maçını güzel bir şekilde geçip, deplasmanlarda da galip geldiğimiz zaman, puanlarla da dönünce zaten buradan çıkmamız daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

"AKLIMIN UCUNDAN BİLE BU TAKIMIN DÜŞMESİ GEÇMİYOR"
Altınordu'nun küme düşmeyeceğini vurgulayan 40 yaşındaki teknik adam, "Ben ilk geldiğimden bu yana söylüyorum. Bu kulüp düşmeyecek, o potadan çıkacak ve tekrar yukarı sıralara tırmanacak. Çünkü aklımın ucundan bile bu takımın düşmesi geçmiyor. Onun için istek ve enerjiler çok yüksek. Birbirimizi çok net anlayabiliyoruz. Benim de geçmişimde futbolculuk olduğu için oyuncularımın ne istediklerini biliyorum. Ne oynatmak istediğimi de onlar anlayabiliyor ve oyun içinde de keyif alıyorlar. Bu keyfi aldıkları sürece daha da güzel maçlar oynayacaklar. Amacımız ligi en güzel bir şekilde tamamlamak" diye konuştu.

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Gökhan Ünal: Altınordu düşmeyecek
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