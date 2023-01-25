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Giriş Tarihi: 25.1.2023 08:55

İsmail Eğin: Beşiktaş maçını telafi edeceğiz

İHA
İsmail Eğin: Beşiktaş maçını telafi edeceğiz

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, Beşiktaş karşısında istemedikleri bir yenilgi aldıklarını ancak bunu telafi edeceklerini söyledi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin, Beşiktaş maçına galibiyet için çıktıklarını ancak 3 puanı alacak golleri bulamadıklarını söyledi.

İsmail Eğin, "Beşiktaş maçına iyi hazırlandık. Sahamızda kazanıp ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istedik ancak olmadı.

Beşiktaş karşısında galibiyete yetecek bir oyun sergileyemedik ve goller bulamadık. Artık önümüzdeki İstanbulspor maçını kazanmak adına çabalayacağız" dedi.

Eğin, Beşiktaş maçında tribünlere gelen sarı kırmızılı taraftarlara da teşekkür ederek, "Taraftarımızın desteği ile daha çok puan toplayıp ligde istediğimiz noktaya geleceğiz" şeklinde konuştu.

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İsmail Eğin: Beşiktaş maçını telafi edeceğiz
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