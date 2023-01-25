Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın başarılı stoper oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Florya'daki idman öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamaları:



Konya'dan İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Bunun zorlukları var. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Birkaç hata yaptım, psikolojik olarak zorluk yaşadım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli biriyim. Her hafta çalışarak bu durumu atlattım.

"EN İYİSİ BİZİZ"

Kimsenin şüphesi olmasın. Emirhan, Emin, Ross genç olmalarına rağmen formayı giydiklerinde aslanlar gibi mücadele edeceklerdir. En iyi futbolu oynayan biziz. En iyi çalışan takım biziz. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. İnşallah çok gol atmaya ve az gol yemeye devam ederiz. Hem hücum hem savunma anlamında iyi gidiyoruz. Futbolcular olarak kulüplerin yaptığı açıklamalarla ilgilenmiyoruz. Bizim odaklandığımız tek şey sene sonundaki şampiyonluk.

"NELSSON'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Marcao'yu çok beğeniyorum. Çok kaliteli stoper. Nelsson'la da çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda Muslera gibi faktörün olması da bizim için çok önemli. Daha genç yaşlarımda bu seviyeyi yakalasaydım her şey farklı olabilirdi. Geçen sene çok gol atmıştım, bu sene de çok kaçırdım. İnşallah gollerimi atmaya da devam edeceğim.