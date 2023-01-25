Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim Bardakcı'dan iddialı sözler! "En iyi futbolu oynayan biziz"
Giriş Tarihi: 25.1.2023 11:46 Son Güncelleme: 25.1.2023 11:55

Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim Bardakcı'dan iddialı sözler! "En iyi futbolu oynayan biziz"

Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim Bardakcı’dan iddialı sözler! En iyi futbolu oynayan biziz

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın başarılı stoper oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Florya'daki idman öncesi açıklamalarda bulundu. Bardakcı, "En iyi futbolu oynayan biziz. En iyi çalışan takım biziz. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın başarılı stoper oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Florya'daki idman öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamaları:

Konya'dan İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Bunun zorlukları var. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Birkaç hata yaptım, psikolojik olarak zorluk yaşadım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli biriyim. Her hafta çalışarak bu durumu atlattım.

"EN İYİSİ BİZİZ"

Kimsenin şüphesi olmasın. Emirhan, Emin, Ross genç olmalarına rağmen formayı giydiklerinde aslanlar gibi mücadele edeceklerdir. En iyi futbolu oynayan biziz. En iyi çalışan takım biziz. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. İnşallah çok gol atmaya ve az gol yemeye devam ederiz. Hem hücum hem savunma anlamında iyi gidiyoruz. Futbolcular olarak kulüplerin yaptığı açıklamalarla ilgilenmiyoruz. Bizim odaklandığımız tek şey sene sonundaki şampiyonluk.

"NELSSON'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Marcao'yu çok beğeniyorum. Çok kaliteli stoper. Nelsson'la da çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda Muslera gibi faktörün olması da bizim için çok önemli. Daha genç yaşlarımda bu seviyeyi yakalasaydım her şey farklı olabilirdi. Geçen sene çok gol atmıştım, bu sene de çok kaçırdım. İnşallah gollerimi atmaya da devam edeceğim.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için tarih belli oldu: Emekli sandığı kapsamında malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı...
Habertürk TV'deki 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme! Ham görüntüler ortaya çıktı: Muhabirden bilinçli yönlendirme
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi affı ile borç yapılandırması açıklaması! Vade 4 yıl, peşinata yüzde 10 indirim!
Son dakika: Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den EYT, bütçe ve Meclis açıklaması!
Kılıçdaroğlu'na dert yandılar başlarına gelmeyen kalmadı! Hak isteyen işçilere soruşturma
Aday olması artık zor
Kaftancıoğlu da kavgaya daldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Abdülkerim Bardakcı'dan iddialı sözler! "En iyi futbolu oynayan biziz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA