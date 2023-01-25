Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Gaziantep FK'de Erol Bulut devri sona erdi! İşte yerine gelmesi beklenen isim...
Giriş Tarihi: 25.1.2023 23:37

Son dakika haberi: Gaziantep FK'de Erol Bulut devri sona erdi! İşte yerine gelmesi beklenen isim...

Son dakika haberi: Gaziantep FK’de Erol Bulut devri sona erdi! İşte yerine gelmesi beklenen isim...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona erdi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan kulüp, Erol Bulut ile masaya oturdu ve görüşmede yollar ayrıldı. Erol Bulut ile yolların ayrıldığı kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanacak.

Bu sezon ligde 19 maça çıkan Gaziantep FK, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK, ligde topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörünün kısa sürede açıklanması beklenirken İsmail Kartal, masadaki en güçlü isimlerden biri.

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Son dakika haberi: Gaziantep FK'de Erol Bulut devri sona erdi! İşte yerine gelmesi beklenen isim...
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