Son dakika haberi: Gaziantep FK’de Erol Bulut devri sona erdi! İşte yerine gelmesi beklenen isim...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona erdi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan kulüp, Erol Bulut ile masaya oturdu ve görüşmede yollar ayrıldı. Erol Bulut ile yolların ayrıldığı kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanacak.