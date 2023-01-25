Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması! Avrupa hedefim kapanmadı
Giriş Tarihi: 25.1.2023 11:38 Son Güncelleme: 25.1.2023 11:55

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması! Avrupa hedefim kapanmadı

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür’den transfer açıklaması! Avrupa hedefim kapanmadı

Son dakika Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Geleceğine dair konuşan Ömür, "Avrupa hedefim kapanmadı, illa ki gideceğim diye de bir şey yok. Ben buradan gitmek istiyorsam sadece kulübün menfaatleri doğrultusunda ayrılırım." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarından satır başları:

Geçen sezon unutulmaz bir yıl olmuştu. Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla başladık ancak işler istediğimiz gibi gitmedi. Hala yarıştan kopmuş değiliz. Yarışın içinde olmak istiyoruz.

"AVRUPA HEDEFİM KAPANMADI"

Avrupa hedefim kapanmadı, illa ki gideceğim diye de bir şey yok. Ben buradan gitmek istiyorsam sadece kulübün menfaatleri doğrultusunda ayrılırım.

Şampiyon olduk, kupalar kazandık. Bunları tekrar yaşamak istiyorum. Git derlerse giderim, kal derlerse kalırım. Trabzonspor'da başarılı olmak, diğer takımlarda olmaktan daha güç. Çünkü biz herkese karşı oynuyoruz.

Biz 5 gol yiyecek bir takım değiliz. Ama bazen kırılma anlarını geçemediğimiz dönemler oldu. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile alacağı daha çok kupa var.

Biz her zaman hocamızın yanındayız.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için tarih belli oldu: Emekli sandığı kapsamında malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı...
Habertürk TV'deki 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme! Ham görüntüler ortaya çıktı: Muhabirden bilinçli yönlendirme
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi affı ile borç yapılandırması açıklaması! Vade 4 yıl, peşinata yüzde 10 indirim!
Son dakika: Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den EYT, bütçe ve Meclis açıklaması!
Kılıçdaroğlu'na dert yandılar başlarına gelmeyen kalmadı! Hak isteyen işçilere soruşturma
Aday olması artık zor
Kaftancıoğlu da kavgaya daldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması! Avrupa hedefim kapanmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA