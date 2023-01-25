Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarından satır başları:

Geçen sezon unutulmaz bir yıl olmuştu. Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla başladık ancak işler istediğimiz gibi gitmedi. Hala yarıştan kopmuş değiliz. Yarışın içinde olmak istiyoruz.

"AVRUPA HEDEFİM KAPANMADI"

Avrupa hedefim kapanmadı, illa ki gideceğim diye de bir şey yok. Ben buradan gitmek istiyorsam sadece kulübün menfaatleri doğrultusunda ayrılırım.

Şampiyon olduk, kupalar kazandık. Bunları tekrar yaşamak istiyorum. Git derlerse giderim, kal derlerse kalırım. Trabzonspor'da başarılı olmak, diğer takımlarda olmaktan daha güç. Çünkü biz herkese karşı oynuyoruz.

Biz 5 gol yiyecek bir takım değiliz. Ama bazen kırılma anlarını geçemediğimiz dönemler oldu. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile alacağı daha çok kupa var.

Biz her zaman hocamızın yanındayız.