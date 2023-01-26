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Giriş Tarihi: 26.1.2023 22:37

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

AA
Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, cezalılar Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ile sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, kadroya alınmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Oğuzhan Akgün, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl.

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Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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