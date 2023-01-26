Gaziantep FK Erol Bulut ile yollarını ayırdı! İsmail Kartal...

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve ligde oynadığı son 15 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

2021-2022 sezonu başında Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut, takımıyla 57 Süper Lig maçına çıkarak 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 de mağlubiyet yaşadı.

Erol Bulut, Gaziantep ekibiyle Türkiye Kupası'nda ise toplam 8 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı.

SEZONA İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTİRDİ

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna ilk 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yaptı. Gaziantep ekibi, Süper Lig'de daha sonrasında oynadığı 16 maçta ise sadece 2 galibiyet alabilirken, bu süreçte 8 mağlubiyet, 6 da beraberlikle sahadan ayrıldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ligde son 9 maçta hiç galibiyet alamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

61 yaşındaki hoca, en son geçen sezonun ikinci yarısında F.Bahçe'yi çalıştırmıştı.