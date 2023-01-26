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Giriş Tarihi: 26.1.2023 13:31 Son Güncelleme: 26.1.2023 13:33

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sözleri! "Avrupa hayalim var"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’ndan transfer sözleri! Avrupa hayalim var

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı laccivertlilerde yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, transferle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamaları...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Pazar günü oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları:

Fenerbahçe'ye ilk geldiğim sezon fazla şans bulamadım ve bu da beni zorluyordu. Son 3 sezon daha fazla forma şansı buldum ve bu da beni güçlendirdi. Takımda çok fazla tecrübeli oyuncu var. Daha önce şampiyonluk da yaşamış isimler. Sadece benim değil tüm takımın önemli bir rolü ve sorumluluğu var.

"AVRUPA HAYALİM VAR"

Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Avrupa'ya gitmek istiyorum ama şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklıyım.

"FAVORİ POZİSYONUM 10 NUMARA"

Favori pozisyonum 10 numara ama kenarlarda da oynayabiliyorum. Hocam nerede görev verirse oraya odaklanıyorum. 10 numara söylemim şaka tabii.

"JESUS ÇOK BİLGİLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Jorge Jesus çok bilgili bir teknik direktör. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Ben de kişisel olarak maçlarda en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sözleri! "Avrupa hayalim var"
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