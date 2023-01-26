Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'den önemli açıklamalar! "Git derlerse giderim..."

Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürürken idman öncesi Abdülkadir Ömür gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında kırılma anlarını atlatamadıklarını belirten Ömür, "Bizim takımın 5 tane yiyeceğine kimse inanmıyor ama bazı kırılma anlarını atlatamadık. Duygusal olarak hoca biraz yıpranmıştı, kimse gitmesini istemiyor. Hocamızın Trabzon'la alacağı daha çok kupalar var. Biz her zaman kendisinin yanındayız. O olaydan güçlü şekilde çıkabileceğimizi biliyorduk" dedi.
GİT DERLERSE GİDERİM
23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'daki geleceği için de net konuştu: "Yıllar önce bazı teklifler gelmişti fakat başkanımız o anki duruma göre beni yollamak istememişti.
8 EKSİK CAN SIKIYOR8
Trabzonspor'da Hatay karşılaşması öncesi 8 futbolcunun sakatlığı teknik heyeti zorluyor. Bruno Peres; diz ile ayak bileği arasındaki bölümdeki kas spazmı nedeniyle kontrollü olarak çalıştı. Hamsik; kas spazmı sebebiyle antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Siopis; sağ bacak üst arka kısmındaki kas spazmı nedeniyle çalışmanın bir bölümünde çalıştı.
Abdülkadir Ömür; sağ kasık ağrıları, Gbamin; sol diz bölgesindeki sakatlığının sürmesi ve Gomez de sağ bacak üst arka kısmındaki kas spazmından dolayı çalışmaya katılmadı. Ek olarak Dorukhan ve Visca'nın uzun süreli sakatlıkları sürüyor.
KEREM'E İSTANBUL TALİPKEREM'E
Trabzonspor'un genç orta sahalarından Kerem Şen, kiralık olarak takımdan ayrılmak üzere. Yurt dışında oynayabileceği kulüp arayışı içerisinde olan 20 yaşındaki futbolcuya, Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren İstanbulspor talip oldu.
Bordo-mavili takımla iyi ilişkiler içerisinde olan sarı-siyahlı kulübün sezon sonuna kadar kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.