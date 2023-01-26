Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'den önemli açıklamalar! "Git derlerse giderim..."

Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürürken idman öncesi Abdülkadir Ömür gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında kırılma anlarını atlatamadıklarını belirten Ömür, "Bizim takımın 5 tane yiyeceğine kimse inanmıyor ama bazı kırılma anlarını atlatamadık. Duygusal olarak hoca biraz yıpranmıştı, kimse gitmesini istemiyor. Hocamızın Trabzon'la alacağı daha çok kupalar var. Biz her zaman kendisinin yanındayız. O olaydan güçlü şekilde çıkabileceğimizi biliyorduk" dedi.