Fenerbahçe’de transfer hareketliliği yaşanıyor! Jayden Oosterwolde...

Alioski'nin performansından memnun olmayan F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bir sol bek isteyip Jayden Oosterwolde isminde ısrarcı davrandı.

Sarı-lacivertiler çok çaba gösterdiği 21 yaşındaki oyuncunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Futbolcuyla 2027 yılına kadar anlaşmaya varan Kanarya, Parma'ya da 8+1 milyon Euro bonus karşılığında teklifini iletip beklemeye geçti.

Twente altyapısından yetişen Oosterwolde'yi bu ülkede gelişim scoutu olarak görev yapan ve Türkiye'de de oynamış eski bir futbolcu olan Ersin Kurşunlu'ya sorduk. İşte genç oyuncu için yaptığı analizler:



PRATİK VE ATLETİK

İKİ sene öncesine kadar Ajax'ın büyük ilgisi vardı ve izlemeye almışlardı. Ancak o zamanki Twente yönetimi, genç ve geleceği parlak olduğundan Oosterwolde'yi bırakmamıştı.

FİZİK olarak birebirlerde çok kuvvetli. Hem defansta hem de hücumda rakibini kolay eksiltebilme özelliğine ve kalitesine sahip.

SÜRATLI ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde yeni nesil sol bek oyuncusu diyebiliriz.

BAKIŞ açısı çok geniş, takım arkadaşını kale önünde boşa çıkarabilen paslar atabiliyor.

MEVKİSİ sol bek ama stoper olarak da çok rahat oynayabiliyor.

1.89 CM boyuyla pratik ve atletik bir futbolcu.

SAVUNMANIN göbeğinde oynaması dezavantaj olmaz.

OYNADIĞI maçlarda iyi bir performansa imza attığını söyleyebiliriz.

JORGE Jesus, oynattığı sisteme (3-4-3) göre bence görev verebilir.