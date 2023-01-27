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Giriş Tarihi: 27.1.2023 08:50

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Seni alacağız...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Seni alacağız...

Sezon başında bedelsiz olarak Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki oyuncu ve ailesi hayatından memnun. Sarı-kırmızılı takımda yola devam etmek isteyen Milot Rashica için İngiliz ekibi ile pazarlıklar başladı.

Transferin son günü Norwich City'den gelen Milot Rashica'nın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Rashica'dan memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Kosovalı yıldızın Galatasaray'da devam etmesini istedi.

Sarı-kırmızılı yönetim de Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi. Premier Lig'e dönmeye çalışan Norwich'in sezon sonundaki pozisyonu, pazarlıklarda belirleyici olacak.

İngiliz kulübünden transferde öncelik sözü alan Galatasaray cephesi, bu durumu Rashica'ya bildirdi. 26 yaşındaki hücum oyuncusu konsantrasyonunu tamamen sarı-kırmızılı kulübe verdi.

Rashica'nın eşi, anadili gibi Türkçe konuşuyor. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Kosovalı çift, gelecek planlarını Galatasaray'a göre yapmaya başladı.

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Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Seni alacağız...
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