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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:37

Galatasaray'da hücum hattına sürpriz aday Serdar Azmoun! Gözler Okan Buruk'ta...

Galatasaray’da hücum hattına sürpriz aday Serdar Azmoun! Gözler Okan Buruk’ta...

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim Sardar Azmoun oldu. İranlı yıldız için teknik direktör Okan Buruk’un kararı bekleniyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz diğer 'Galatasaray' haberleri...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, menajerler de Cimbom'un kapısını aşındırmaya devam ediyor.

Galatasaray'a birçok oyuncu önerisi gelirken, son önerilen ismin ise 'İranlı Messi' lakaplı Bayer Leverkusen'in golcüsü Serdar Azmoun olduğu ortaya çıktı.

KARAR OKAN BURUK'UN
Yaşanabilecek olası ayrılıklar sebebiyle hücum hattına takviye isteyen teknik direktör Okan Buruk'un 28 yaşındaki yıldız için vereceği karar belirleyici olacak. Alman ekibi Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan golcü futbolcunun kiralanması söz konusu olabilir. Yönetim, Okan Buruk'un onay vermesi halinde transfer için düğmeye basacak.

FENERBAHÇE İLE DE ANILDI
Geçen sezon 32 maçta 11 gol 2 asistlik performans ortaya koyan, bu sezon ise 11 maçta 2 asist üretebilen futbolcu daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edilen futbolcu, 2022 yılı içinde İran Milli Takımı ile oynadığı 20 maçta 11 gol, 3 asist kaydetti. Türkmen asıllı futbolcu daha önce Rusya Ligi'nde Zenit Saint Petersburg, Rubin Kazan ve Rostov'da oynamıştı.

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Galatasaray'da hücum hattına sürpriz aday Serdar Azmoun! Gözler Okan Buruk'ta...
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