Galatasaray’da stoper için iki aday! Cenk Özkaçar, Andreaw Gravillon...

Nelsson-Abdülkerim ikilisine alternatif arayan Galatasaray, yedek stoper adaylarını belirledi. Lyon kulübünün, Valencia'ya kiraladığı Cenk Özkaçar ve Fransız ekibi Reims'te oynayan Andreaw Gravillon için girişimler başladı.

Sarı-kırmızılılar iki genç stopere de 4 milyon Euro bütçe ayırdı. Nelsson'un sezon sonu olası satışını dikkate alan yönetim, Cenk Özkaçar ile Andreaw Gravillon için temaslarını sıklaştırdı.

Fransız pasaportuna sahip 24 yaşındaki Gravillon ile Beşiktaş da ilgilenmişti. 22 yaşındaki Cenk'i hafta içinde sarı-kırmızılı kulüp adına Cenk Ergün İspanya'ya giderek takip etti.