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Giriş Tarihi: 27.1.2023 08:49 Son Güncelleme: 27.1.2023 08:51

Galatasaray'da stoper için iki aday! Cenk Özkaçar, Andreaw Gravillon...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da stoper için iki aday! Cenk Özkaçar, Andreaw Gravillon...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna güçlendirmek için harekete geçti. MathiasRoss’u yeterli bulmayan Aslan, stoper takviyesi için iki hedefini belirledi, bütçesini 4 milyon Euro’ya çıkardı

Nelsson-Abdülkerim ikilisine alternatif arayan Galatasaray, yedek stoper adaylarını belirledi. Lyon kulübünün, Valencia'ya kiraladığı Cenk Özkaçar ve Fransız ekibi Reims'te oynayan Andreaw Gravillon için girişimler başladı.

Sarı-kırmızılılar iki genç stopere de 4 milyon Euro bütçe ayırdı. Nelsson'un sezon sonu olası satışını dikkate alan yönetim, Cenk Özkaçar ile Andreaw Gravillon için temaslarını sıklaştırdı.

Fransız pasaportuna sahip 24 yaşındaki Gravillon ile Beşiktaş da ilgilenmişti. 22 yaşındaki Cenk'i hafta içinde sarı-kırmızılı kulüp adına Cenk Ergün İspanya'ya giderek takip etti.

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Galatasaray'da stoper için iki aday! Cenk Özkaçar, Andreaw Gravillon...
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