Galatasaray’ın ardından Benfica da biletini kesti! İstenmeyen adam Haris Seferovic...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde elden çıkarılması beklenen oyuncular için de teklifler beklenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Benfica'dan büyük umutlarla kiraladığı Haris Seferovic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 2.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer ettiği Haris Seferovic sarı-kırmızılılara 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında imza attı. Süper Lig devinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunun 2 milyon 500 bin euro olduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Haris Seferovic'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. İsviçreli santrforun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 30 yaşındaki golcü ülkesinin milli takımında 92 maçta forma giydi ve 25 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'dan Seferovic ve Van Aanholt ile ilgilendiklerini açıklayan Selçuk İnan, "Bir çok oyuncuya ilgilimiz var. Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN: İLGİMİZ VAR

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan verdiği röportajda Seferovic iddialarını doğruladı ve şunları söylemişti: Galatasaray'dan Seferovic ve Van Aanholt ile ilgilendiklerini açıklayan Selçuk İnan, "Bir çok oyuncuya ilgilimiz var. Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

BENFİCA İSTEMEDİ

Portekiz'de yayımlanan Record gazetesinin haberine göre beklentilere yanıt veremeyen deneyimli futbolcunun ara transferde sarı-kırmızılı takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yükseldi. Buna karşın Benfica'nın da 30 yaşındaki santrforu geri istemediği belirtildi.

Haberde, Benfica ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Seferovic'in daha önce de top koşturduğu İtalya'ya giderek kiralık olarak burada bir kulübün formasını giymesinin gündemde olduğu aktarıldı.

KASIMPAŞA'YA OLUMSUZ CEVAP

Cim-Bom'da gözden çıkarılan Seferovic ve Van Aanholt için Kasımpaşa'dan gelen teklifler geri çevrildi. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı lacivert-beyazlı takımın teklifi yeterli bulunmazken, iki oyuncuyla ilgili farklı önerilerin değerlendirildiği bildirildi. Diğer yandan genç kaleci Jankat'ın sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı.

LİGDE GOL ATAMADI

Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Haris Seferovic sezon başında forma şansı bulsa bile etkisiz kalmasının ardından yedek kulübesine çekildi. Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz'ın da santrfor mevkisinde etkili oynamasının ardından İsviçreli golcüyle yolların ayrılması kararı alındı.

Sarı-kırmızılıların Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 10 maçta 377 dakika sahada kaldı ancak gol sevinci yaşayamadı. İsviçreli santrfor Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

FC Sursee altyapısında yetişen Haris Seferovic daha sonra Luzern, Zürich, Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica formaları giydi. Yıldız futbolcu için şu ana kadar toplam 8 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödendi. (Milliyet)