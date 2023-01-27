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Giriş Tarihi: 27.1.2023 16:14 Son Güncelleme: 27.1.2023 16:26

Galatasaray’ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

AA
Galatasaray’ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi

5 OYUNCU KADRODA YER ALMADI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almadı.

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Galatasaray’ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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