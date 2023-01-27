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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:36

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın yaptığı satışa inceleme başlatıldı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın yaptığı satışa inceleme başlatıldı!

İtalya'da mali polisin, geçtiğimiz yıl ABD'li RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Milan'ın satış işlemine ilişkin inceleme başlattığı belirtildi.

Juventus'un ardından bir diğer İtalyan devi Milan da inceleme altında.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ABD'nin RedBird Capital Partners şirketinin geçen haziranda 1,2 milyar Euro karşılığında Elliott Advisors firmasından çoğunluk hissesini satın aldığı Milan'a yönelik bu satış operasyonu mali polis tarafından soruşturuluyor.

Mali polisin incelemesinin, kulüp yönetiminde daha önce azınlık hissesine sahip Lüksemburg merkezli Blue Skye şirketinin şikayetçi olması üzerine başlatıldığı belirtildi.

Blue Skye'ın daha önce de bu satış işlemini durdurmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Halihazırda soruşturma kapsamında sorgulanan kimse olmadığı ancak RedBird firmasının Milano'daki bazı ofislerinde arama yapılarak birtakım belgelere el konulduğu kaydedildi.

Milan kulüp binasında ise herhangi bir arama yapılmadığı basına yansıdı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın yaptığı satışa inceleme başlatıldı!
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