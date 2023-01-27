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Giriş Tarihi: 27.1.2023 23:58 Son Güncelleme: 27.1.2023 23:59

Şenol Güneş'ten Wout Weghorst'a sert yanıt! "Bir oyuncunun söylemiyle..."

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Şenol Güneş’ten Wout Weghorst’a sert yanıt! Bir oyuncunun söylemiyle...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, iyi bir oyunla galip geldiklerini söylerken, Wout Weghorst'un kendisi hakkına söylediği sözlere yanıt verdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Güneş, "Alanyaspor öz güvenle oynayan, topa sahip olan ve önde baskı yapabilen bir takım. Düşündüğümüz oyun tarzını denemeye çalıştı. Bütün oyuncularımız katılım içindeydi. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. Güzel bir maç oldu. Heyecanı vardı. Futbol oynamaya çalıştık. Topa sahip olma oranı ve diğer alanlarda rakibe üstünlük sağlamak güzeldi. Taraftar kitlesinin sahaya yansıması da olumluydu. Oyuncular da buna oyun olarak cevap verdi. Oynadığımız oyun ve 3 puan sevindirici. Bugün oyun olarak da yukarı çıktık." diye görüş belirtti.

Gol yemediklerini ancak hatalar yaptıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çok işimiz var. Durumumuz hala sıkıntılı. Hem kadro oluşturacağız hem de yarışacağız. Geriden geliyoruz. Beşiktaş büyük bir camia. Bu işin sahibi de taraftar. Oyuncular bugün kırılmadan ve pes etmeden direndi. Hala aradığımız yerde değiliz. Rekabetin daha fazla olduğu ve güzel futbolun öne çıkacağı bir dönem olması gerekiyor. Yukarıyı yakalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın son durumuyla ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Sağlık olarak bir sorunu yok. Antrenmanlara çıkıyor. Fiziksel sorunu var. Tam hazır olunca oynayacak." yanıtını verdi.

Dele Alli'nin Alanyaspor karşısında sergilediği performansa ilişkin konuşan Güneş, "Oyunculuğunu tartışmadık. Katkıdan bahsediyorum. İyi oynadığını düşünüyorum. Fiziksel olarak bir sorunu yok. Bu maçta oyunun her tarafında iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden Cenk Tosun ile ilgili Şenol Güneş, "Cenk'in eksiklerinin yanı sıra artıları da var. Yetenekli oyuncular bunu kaybetmez. Daha çok çalışmalı. Bu golleri atmaya uygun bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

WEGHORST'A YANIT

Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un İngiliz basınına verdiği bir röportajda Beşiktaş'ta oynadığı dönemde antrenmanlardan memnun olmadığına yönelik açıklamalarını değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya Kupası'na giderken onu motive ettim. Çok da memnun oldu. Bir saat zaman ayırdım. Burada yürekten oynuyordu. Burnley'den Beşiktaş'a geldi. Bizden de Manchester United'a gitti. Bir yerden isteniyorsanız iyi cevap almanız lazım. Şimdi de olsa onu oynatırım. Bu tip eleştirilere cevap vermem. Bunlar doğru şeyler değil. Bir oyuncunun söylemiyle antrenörlüğümü tartışamayız. Benimle az çalıştı. Kampa da katılmadı." diye konuştu.

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Şenol Güneş'ten Wout Weghorst'a sert yanıt! "Bir oyuncunun söylemiyle..."
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