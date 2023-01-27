Şenol Güneş'ten Wout Weghorst'a sert yanıt! "Bir oyuncunun söylemiyle..."

Gol yemediklerini ancak hatalar yaptıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çok işimiz var. Durumumuz hala sıkıntılı. Hem kadro oluşturacağız hem de yarışacağız. Geriden geliyoruz. Beşiktaş büyük bir camia. Bu işin sahibi de taraftar. Oyuncular bugün kırılmadan ve pes etmeden direndi. Hala aradığımız yerde değiliz. Rekabetin daha fazla olduğu ve güzel futbolun öne çıkacağı bir dönem olması gerekiyor. Yukarıyı yakalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın son durumuyla ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Sağlık olarak bir sorunu yok. Antrenmanlara çıkıyor. Fiziksel sorunu var. Tam hazır olunca oynayacak." yanıtını verdi.