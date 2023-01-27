Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor için zor dönemeç! 72 saatte bir...
Giriş Tarihi: 27.1.2023 08:49

Trabzonspor için zor dönemeç! 72 saatte bir...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor için zor dönemeç! 72 saatte bir...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Hatay ile başlayacak olan süreçte ortalama 72 saatte bir sahada olacak.

Trabzonspor için kulüp tarihinin en yoğun maç trafiklerinden birisi hafta sonu başlıyor. Ligdeki yoğun takvime iki Konferans Ligi maçı da dahil olacak olan Fırtına, 28 Ocak'ta başlayıp 26 Şubat tarihinde sona erecek olan yaklaşık 30 günlük süre içerisinde toplamda 8 maça çıkacak. Ortalama 72 saatte bir maç yapacak olan bordo- mavili takım için kritik şubat ayı içerisinde teknik ekibin kadroyu değişimli kullanması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın, öğrencilerini rotasyonlu kullanması beklenirken alınacak bir galibiyet serisi ile tüm kulvarlarda ilerlemek istediği öğrenildi.

BARDHİ 3 MİLYON EURO
Bir türlü istenilen sıçramayı yapamayan Enis Bardhi için bekleyiş sürüyor. Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına takımdan ayrılması gündemde olan oyuncuya İspanya ve İtalya'dan gelmesi muhtemel transfer teklifleri için yönetim hazırlığını yaptı. Bordo-mavililer, 3 milyon Euro verilen oyuncuyu bu bedelin altına bırakmayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Son dakika: Altılı masanın 11. toplantısı sona erdi! Yine Cumhurbaşkanı adayı yok
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı
6'lı masaya Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yanıt: Korkmaya başladınız
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
İmamoğlu'na protesto şoku: 17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?
Nusret Gökçe sözünü tuttu: Çocuk Esirgeme Kurumu'na 1 milyon TL bağışladı! Bakan Yanık ziyaretine gitti
Kars'ta kan donduran olay: 6 gündür kayıptı, yarı gömülü halde bulundu
Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı sonlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor için zor dönemeç! 72 saatte bir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA