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Giriş Tarihi: 27.1.2023 15:11

Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku! Kadrodan çıkarıldı...

Trabzonspor’da Marek Hamsik şoku! Kadrodan çıkarıldı...

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Trabzonspor, tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik'in sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Süper Lig'de aldığı istikrarsız sonuçlardan sonra son 2 maçını kazanan Trabzonspor bu hafta Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Marek Hamsik için sakatlık açıklaması yapıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor Kulübü'nden Marek Hamsik'in durumuyla ilgili açıklama yapıldı: Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamšík, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

TAKIM ÇALIŞMASI

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından çabukluk ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

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Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku! Kadrodan çıkarıldı...
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