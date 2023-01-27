Trabzonspor’da Marek Hamsik şoku! Kadrodan çıkarıldı...

KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor Kulübü'nden Marek Hamsik'in durumuyla ilgili açıklama yapıldı: Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamšík, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

TAKIM ÇALIŞMASI

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından çabukluk ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.