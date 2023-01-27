Ve Moussa Dembele transferi sonunda bitti! Everton aradan çekilince işlem tamam

Galatasaray'ın uzun süre nabız yokladığı Moussa Dembele'nin akıbeti netleşti. Sarı-Kırmızılıların transferini gerçekleştiremediği oyuncu için Everton devreye girmişti. İngiliz temsilcisinin Moussa Dembele'den vazgeçmesiyle 26 yaşındaki futbolcu için tek opsiyon kaldı.

MOUSSA DEMBELE YENİ TAKIMIYLA İMZALIYOR

Moussa Dembele transferinde düğüm çözüldü. Galatasaray'ın transferini bitiremediği başarılı futbolcu, Ada yolcusu. Everton oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenirken Frank Lampard'ın ayrılığı sonrası işler karıştı. Everton transferden vazgeçerken Moussa Dembele bir başka İngiliz takımına imza atıyor.

EVERTON ARADAN ÇEKİLDİ, MOUSSA DEMBELE TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Everton'ın devre dışı kalması sonrası Aston Villa, Moussa Dembele için girişimlerini sıklaştırdı. Lyon'dan ayrılmaya hazırlanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, Aston Villa ile el sıkıştı. Unai Emery'nin ısrarla istediği Moussa Dembele, son dakika pürüzü çıkmaması durumunda 'Aslanlar'a imza atacak.

22 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Bu sezon Lyon formasıyla ligde 14 maça çıkan Moussa Dembele 2 gollük katkı verdi. Fransız ekibi, 26 yaşındaki golcüyü 2018-19 sezonu öncesi Celtic'ten 22 milyon euroya transfer etmişti.