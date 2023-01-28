Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Gurur verici bir galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımda eksiklikleri olmalarına rağmen iyi bir oyun sergileyip galibiyet almalarının kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısına baktıklarında teknik anlamda çok iyi oynadıklarını belirten Montella, "İkinci yarıda biraz daha rekabet ortamındaki korumamız gereken performansımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda komple başka bir maça dönüştü. Konsantrasyonumuz biraz düştü. Sıkıntıya düşmeye başlamıştık ki buna rağmen 3-1'i de yakalayabilirdik. Arada giden bir skordu. Sonuna kadar getirdiğimiz bir maçtı ve galibiyeti aldık. Gurur verici bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"EMRE AKBABA VE BELHANDA İKİLİSİYLE DEVAM ETMEMİZ LAZIM"

Bir gazetecinin 'Bundan sonra maçlarda Emre Akbaba ve Belhanda gibi iki oyun kurucuyla mı başlayacaksınız' sorusuna da Montella, "Bizim için çok değerli futbolcular. Şu ana kadar bunu sahada gösterdiler zaten. Şunu da söylemek lazım biraz farklı pozisyonda oynuyorlar. İkisi de çok değerli oyuncular. Forvetimiz olduğunda değişikliğe gidilebilir ama şu an için yok böyle devam etmemiz lazım" yanıtını verdi.