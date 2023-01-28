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Giriş Tarihi: 28.1.2023 16:30

Emre Can'dan kanser itirafı!

Emre Can’dan kanser itirafı!

Kariyerine Borussia Dortmund'da devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 2018 yılında kansere yakalandığını açıkladı.

Juventus'a imza attıktan kısa bir süre sonra kanser olduğunu öğrendiğini açıklayan Emre Can, "Tiroid kanseri oldum ve acilen ameliyat olmam gerekiyordu. Aslında o zaman neler olduğunu anlamamıştım. Tiroid kanseriyle ilgili hiçbir şey bilmiyordum." dedi.

Paranın sağlık için yeterli olmadığını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu "Çok paranız olabilir, her şeyiniz olabilir, ama en önemli şey sağlıktır." açıklamasını yaptı.

İnsanlara kanser taraması yapmaları yönünde mesaj gönderen Emre Can "Sağlıklı olduğunuzu düşünebilirsiniz ama kesinlikle tarama yaptırın! Bu hayatın bir parçası, herkesin başına gelebilir. Erken öğrenirseniz, sorunu daha hızlı ve erken şekilde çözebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Emre Can ayrıca "Kanser olacağımı asla hayal edemezdim. Torino'ya taşınmak sadece bunun için bile değerliydi. Juventus doktorlarına çok minnettarım." şeklinde konuştu.

2018 yılında Liverpool'dan Juventus'a bonservissiz giden Emre Can, Ocak 2020'de Dortmund'a kiralandı. Daha sonra Dortmund, Temmuz 2020'de 25 milyon euro ödeyerek Emre Can'ın bonservisini aldı.


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Emre Can'dan kanser itirafı!
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