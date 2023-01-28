Gaziantep FK’da 9 hafta sonra gelen 3 puanın mutluluğu! ’İnanılmaz bir reaksiyon gösterdik’

Yenilgiden ötürü çok üzgün olduklarını ifade eden Ömer Erdoğan, "Maçtan önce Gaziantep'in iyi bir ekip olduğunu, iyi bir 11'e sahip olduğunu söylemiştim. Çıkarken top kayıplarının bize zorluk çıkaracağını biliyorduk. Gaziantep'i analiz ederken bu yıl duran topları çok etkili kullandıklarını biliyorduk. Kornerde duran toptan zaman zaman sıkıntı yaşadık. Savunma duran toplarında daha iyi olmamız gerekiyor. İnşallah Karagümrük maçında bu maçı telafi eder ve yeni bir seri yakalarız. Üzgünüm. Biz burada nasıl daha zor günlerde ayağa kalkabildiysek, taraftarlarımızın desteğiyle yine ayağa kalkacağız" diye konuştu.

Erdoğan, Karagümrük maçına kadar transfer etmek istedikleri oyuncuları kadroya katmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

ERDAL GÜNEŞ: MÜCADELELERİ İÇİN OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş ise, çok ciddi taraftar desteği olan bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Bizim için maçın psikolojik tarafı daha önemliydi. Yapabileceğimiz tek şey oyuncuları psikolojik olarak yukarı kaldırmaktı. Bugün de sahada olan aksiyonlar bunu gösteriyor. Mücadeleleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün kahraman onlar. İnanılmaz bir reaksiyon gösterdiler. Sadece bir maç kazandık. Bugün bu galibiyetin sevincini hep beraber yaşayacağız" ifadelerini kullandı.