Jose Mourinho Premier Lig’e dönmek istiyor

Premier Lig'de Chelsea ile 3 kez şampiyonluk yaşayan ve Manchester United'la 3 kupa kazanan Jose Mourinho, tekrar İngiltere'ye dönebilir.

Daily Mail'de yer alan haberde Portekizli antrenörün Roma'da kadronun güçlendirilmesi için yeteri kadar finansal destek görmediği ve takımdan ayrılmayı düşündüğü, yeni sezonda Premier Lig'de takım çalıştırmak istediği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Jose Mourinho'nun İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

Haberde, Thomas Tuchel'le yollarını ayırdıktan sonra Graham Potter'ı takımın başına getiren Chelsea ile birlikte bir diğer Londra temsilcisi West Ham United'ın Portekizli teknik adamın yeni adresi olabileceği iddia edildi.

Antrenörlük kariyerine Setubal'in altyapısında başlayan Jose Mourinho, sonrasında Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

İtalya Serie A'da topladığı 37 puanla Roma, beşinci sırada yer alıyor.