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Giriş Tarihi: 28.1.2023 22:33

Kasımpaşa, Mounir Chouiar'ı transfer etti

AA
Kasımpaşa, Mounir Chouiar’ı transfer etti

Kasımpaşa, Fransız sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa, Fransız sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen yeni transferimiz Mounir Chouiar, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'deki 16 maçta bir gol atan Mounir Chouiar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı. Fransız oyuncu, Avrupa kupalarındaki 12 maçta fileleri bir kez havalandırdı.

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Kasımpaşa, Mounir Chouiar'ı transfer etti
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