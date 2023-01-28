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Giriş Tarihi: 28.1.2023 17:55 Son Güncelleme: 28.1.2023 21:38

Son dakika haberi: Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor! Giresunspor evinde kayıp...

Son dakika haberi: Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor! Giresunspor evinde kayıp...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip bu skorla beraber en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle olan puan farkını, maç fazlasıyla 7'ye yükselti. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini Dries Mertens, Dubois, Rashica ve Yunus Akgün attı.

Cimbom, bu skorla beraber puanını 48'e yükseltirken, Giresunspor 21 puanla 13. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

46+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1

Maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Kuwas'ın kullandığı korner atışında Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde en son topa Sergio vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

55. dakikada Savicevic'in sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında Bitexen Giresunspor ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dubois'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

78. dakikada Icardi'nin defansın arkasına attığı pasta Rashica, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Onurcan Piri'den döndü.

88. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Bitexen Giresunspor defansı çıkmak isterken Rashica topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Rashica'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90+5. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasına yapılan ortada Gomis kafa ile topu Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor! Giresunspor evinde kayıp...
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