Trabzonspor zorlu Hatayspor deplasmanında! Maçta 3 gol var (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı son 3 resmi maçı kazanarak iyi bir ivme yakalayan bordo-mavililer, Hatay deplasmanından 3 puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Hatayspor ise şanssızlığını Trabzonspor karşısında kırmak istiyor.
HATAYSPOR 2- 1 TRABZONSPOR (İkinci yarı oynanıyor)
9' Enis Bardhi
47' El Kaabi
50' Bertuğ
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak, Bekaroğlu, Kamil, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Djaniny, Gomez
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının geçen hafta 4-0 galip geldiği İstanbulspor maçına göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Avcı, ilk 11'de Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Vitor Hugo ile Bardhi'ye yer verdi.
Trabzonspor, Hatayspor karşısında Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez ilk 11'i ile sahaya çıktı. Bordo-mavili ekipte Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Dilan Bozok, Abdülkadir Ömür, Larsen, Naci Ünüvar, Denswill, Trezeguet, Doğucan Haspolat, Lahtimi yedek kulübesinde forma bekledi.
HATAYSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel ise Süper Lig'deki Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11'de yer alan Vranjes, Aabid, El-Kaabi, Ribeiro yerine Burak Bekaroğlu, Musa Çağıran, Onur Ergün ve Kaan Kanak'a görev verdi.
Hatayspor, maça Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa Çağıran, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan Kanak, Bertuğ Özgür Yıldırım ilk 11'i ile başladı. Bordo-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Abdullah Yiğiter, Ribeiro, Aabid, Kerim Alıcı, El-Kaabi, Ze Luis, Atsu, Engin Can Aksoy, Dudziak, Sadık Baş yer aldı. Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni, maç kadrosunda bulunmadı. Ev sahibi ekibin oyuncuları, sahaya "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" yazılı pankartla çıktı.
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26. dakikada Boudjemaa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
39. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.
43. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Djaniny'in şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
45+2. dakikada Onur Ergün'ün ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta çıktı.