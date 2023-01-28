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Giriş Tarihi: 28.1.2023 14:27

Trabzonspor'da Marek Hamsik’in tedavisine başlandı

Trabzonspor’da Marek Hamsik’in tedavisine başlandı

Trabzonspor’da sağ baldır bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almayan Slovak oyuncusu Marek Hamsik’in tedavisine başlandığı duyuruldu.

Trabzonspor'da sağ baldır bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almayan Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in tedavisine başlandığı duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü A Takım Doktoru Halil Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.

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Trabzonspor'da Marek Hamsik’in tedavisine başlandı
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