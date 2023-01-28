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Giriş Tarihi: 28.1.2023 20:44

Volkan Demirel rahat nefes aldı! "5 maçın telafisi oldu"

AA
Volkan Demirel rahat nefes aldı! 5 maçın telafisi oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Tutmasa bu plan Volkan şöyle olurdu, tutunca o plan Volkan iyi hoca oluyor ama bence futbol günün şartlarıyla güzel, ortamıyla güzel. Bugünkü ortam bize müsaitti. Biz kazandık” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, 5 maç sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı kendileri gibi Hataylıların da mutlu olmasını temenni ederek, "Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah bütün Hatay bizim gibi mutludur ve herkes huzurludur. Ligde 5 maçtır galip gelememiştik ama bugünkü galibiyet eminim ki o 5 maçın telafisi olmuştur. O yüzden biz çok mutluyuz." dedi.

Demirel, taktik gereği ilk yarıda oyunu biraz daha tuttuklarını ve rakiplerine golden başka pozisyon vermediklerini dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında yedikleri gol nedeniyle demoralize olduklarını vurgulayan Demirel, "Hedefimiz ilk yarıyı gol yemeden bitirip ikinci yarı hatta 3-4 tane değişiklik yapmayı planlıyordum ama mağlup olunca Ruben ve Ayoub'u attım. Ruben'in hafta içi rahatsızlığı vardı. 2-3 gün biz de antrenmanlara katılamadı. Ayoub'un biliyorsunuz belki az çok transfer gündeminde bir görüşmeleri var. Onun da kafası tam hazır olmadığından ikisine de 'sizi ikinci yarı kullanacağım bugünkü plan böyle' dedim. Onlar da sağ olsun oyuna girer girmez katkı sağladılar. Yani tutmasa bu plan 'Volkan şöyle olurdu' Tutunca o plan 'Volkan iyi hoca' oluyor ama bence futbol günün şartlarıyla güzel, ortamıyla güzel. Bugünkü ortam bize müsaitti, biz kazandık. Biz Trabzon'un kalitesini, başlarındaki hocanın iyi bir hoca olduğunu, geçen senenin şampiyonu olduğundan hepsini biliyoruz ama bizim şu an kazanmamız gerektiği onda durumundan daha önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

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Volkan Demirel rahat nefes aldı! "5 maçın telafisi oldu"
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