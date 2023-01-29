Aboubakar’ın gözü Beşiktaş’tan başkasını görmedi!

Nir Zahavi, Vincent Aboubakar'a Avrupa'dan teklifler geldiğini ancak Türkiye'den kimseyle görüşme yapmadıklarını söyledi.

Ünlü menajer, "Aboubakar, İspanya ve İngiltere'den teklifler aldı. Ancak Al Nassr'dan ayrılması halinde hep aklında olan Beşiktaş'a gelmeyi istiyordu ve ilk tercihi hep Beşiktaş'tı. Evine, kalbinin ait olduğu kulübe ve kupalar kazandığı takıma dönmeyi hep arzulamıştı. Hiçbir zaman Beşiktaş dışında bir kulüple konuşmadık, temasta bile olmadık. Çünkü Aboubakar her zaman burayı evi gibi gördü. Bu transfer için başkan büyük efor sarf etti ve sportif direktör de onu geri getirmek için her şeyi yaptı" diye konuştu.