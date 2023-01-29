Aboubakar’ın gözü Beşiktaş’tan başkasını görmedi!

Nir Zahavi, Vincent Aboubakar'a Avrupa'dan teklifler geldiğini ancak Türkiye'den kimseyle görüşme yapmadıklarını söyledi.
Ünlü menajer, "Aboubakar, İspanya ve İngiltere'den teklifler aldı. Ancak Al Nassr'dan ayrılması halinde hep aklında olan Beşiktaş'a gelmeyi istiyordu ve ilk tercihi hep Beşiktaş'tı. Evine, kalbinin ait olduğu kulübe ve kupalar kazandığı takıma dönmeyi hep arzulamıştı. Hiçbir zaman Beşiktaş dışında bir kulüple konuşmadık, temasta bile olmadık. Çünkü Aboubakar her zaman burayı evi gibi gördü. Bu transfer için başkan büyük efor sarf etti ve sportif direktör de onu geri getirmek için her şeyi yaptı" diye konuştu.
ŞENOL GÜNEŞ KENDİNİ AŞTI
Bu arada Valerien İsmael'in yerine ikinci kez Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Şenol Güneş, takımı adeta uçurdu. Siyah-beyazlı takımda 2018-19'da ligdeki ilk 8 maçta 15 puan toplayan deneyimli çalıştırıcı, ikinci dönemindeki oyunuyla bunu aşmayı başardı. Bu sezon 6 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdırdı. Rakiplerine 17 gol atan Güneş'in ekibi, kalesinde sadece 7 gol görürken 2.38 puan ortalaması yakaladı.
MERT GÜNOK, KUNTZ'UN DA GÖZDESİ OLDU!
Öte yandan Geçtiğimiz sezon çok ağır bir diz sakatlığı yaşayan ve 1 yıl sahalardan uzak kalan Mert Günok, Şenol Güneş'le birlikte kaleyi teslim aldı ve Beşiktaş'a bu süreçte olağanüstü bir katkı sağladı. Son olarak Alanya maçında 3 net kurtarış ve 1 kritik müdahale ile rakibinin gole ulaşmasına engel olan 33 yaşındaki eldiveni Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz ve ekibi tribünden takip etti. Daha önce 22 kez milli formayı giyen Mert'in, Avrupa Şampiyonası elemelerinde kaleyi koruması bekliyor.
SALİH UÇAN'DAN KÖTÜ HABER
Diğer yandan Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta kasığından sakatlanan Salih Uçan'ın MR'ı çekildi. Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcunun Karagümrük maçında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.