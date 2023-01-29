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Giriş Tarihi: 29.1.2023 14:47 Son Güncelleme: 29.1.2023 14:53

Cristiano Ronaldo'nun kaldığı otele ödediği ücret dudak uçuklattı!

Cristiano Ronaldo’nun kaldığı otele ödediği ücret dudak uçuklattı!

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kaldığı otel için aylık 250 bin Sterlin (5.8 milyon TL) ödüyor. Portekizli süper yıldız Al Nassr'dan yılda 250 milyon Euro kazanıyor.

Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, kaldığı otele servet harcıyor. İngiliz gazetesi The Sun'da yer alan haberde Ronaldo'nun kaldığı otele aylık 250 bin sterlin (yaklaşık 5.8 milyon TL) ödediği ifade edildi.

Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun yıllık 75 milyon Euro kazanacağı ve ticari anlaşmalarla birlikte 250 milyon Euro gelir elde edeceği belirtilmişti. Haberde, Ronaldo'nun özel bir odada kaldığı, ailesi ve yakınlarıyla birlikte 17 süitin kullanıldığı ifade edildi.

Ronaldo ve ailesinin kaldığı süitte özel bir ofis, yemek odası ve oturma odasının yer aldığı aktarıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da geçtiğimiz aralık ayında Suudi Arabistan'a kamp için geldiğinde bu otelde kaldıkları ifade edildi.

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Cristiano Ronaldo'nun kaldığı otele ödediği ücret dudak uçuklattı!
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