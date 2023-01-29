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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Demir yumruk!

Demir yumruk!

Mavi Şimşekler, ateş hattında bulunan Sivasspor’u yıktı. Malatya’da oynanan karşılaşmada Emre ve Akintola ile skor avantajını ele geçiren Adana Demirspor, Cofie’nin çabasına rağmen sonuca gitti

Süper Lig'de zirveyi zorlayan Adana Demirspor ile küme düşme hattından uzaklaşamayan Sivasspor, 4 Eylül Stadı bakımda olduğu için Malatya'da karşılaştı. Adana Demirspor, 41'de Emre ile 1-0'ı bulup, soyunma odasına üstün gitti. İkinci yarıya da golle başladı. 56'da Akintola Mavi Şimşekleri rahatlattı. 60. dakikada yüzde yüzlük bir vuruştan faydalanamayan Cofie, 63'te kafa vuruşuyla Sivas'ı umutlandırdı: 1-2. 68'de Gradel'in vuruşu direğin yayından auta çıktı. Sivasspor'un çabaları sonuç vermeyince 3 puan Adana Demirspor'un oldu.

YİĞİDO EVDE YOK
Yiğidolar bu sezon ev sahibi olarak çıktığı 10 maçta sadece bir galibiyet aldı. Taraftarı önündeki ilk 4 karşılaşmadan beraberlik çıkaran kırmızı- beyazlılar, Hatayspor'a kaybetti. 17 Ekim'de Giresun'u 3-0 yenen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, sonrasında Antalya'ya yenildi. Ümraniye ile berabere kaldı. G.Saray ve A.Demir'e mağlup oldu.

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