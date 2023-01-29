Demir yumruk!

Süper Lig'de zirveyi zorlayan Adana Demirspor ile küme düşme hattından uzaklaşamayan Sivasspor, 4 Eylül Stadı bakımda olduğu için Malatya'da karşılaştı.60. dakikada yüzde yüzlük bir vuruştan faydalanamayan Cofie, 63'te kafa vuruşuyla Sivas'ı umutlandırdı: 1-2. 68'de Gradel'in vuruşu direğin yayından auta çıktı. Sivasspor'un çabaları sonuç vermeyince 3 puan Adana Demirspor'un oldu.Yiğidolar bu sezon ev sahibi olarak çıktığı 10 maçta sadece bir galibiyet aldı. Taraftarı önündeki ilk 4 karşılaşmadan beraberlik çıkaran kırmızı- beyazlılar, Hatayspor'a kaybetti. 17 Ekim'de Giresun'u 3-0 yenen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, sonrasında Antalya'ya yenildi. Ümraniye ile berabere kaldı. G.Saray ve A.Demir'e mağlup oldu.